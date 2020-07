Inauguration d'une consigne et c'un parking pour motards à Dinant

La ministre wallonne du Tourisme et de la Sécurité routière, Valérie De Bue, a inauguré samedi un service de consigne et un parking destiné aux motards à Dinant.La consigne est située rue Saint-Martin, à côté de l'Hôtel de Ville et à deux pas de la Croisette. Elle est l'oeuvre de la Ville de Dinant et de l'asbl Fedemot, avec le soutien de la Région wallonne. Ouverte depuis le 4 juin, elle est accessible de 10h30 à 18h30 les week-ends et jour fériés en période touristique. Les motards peuvent y déposer leurs affaires au tarif de cinq euros. En parallèle, un parking réservé aux motos a été aménagé dans la rue Saint-Martin. Le stationnement y est gratuit, tout comme dans les deux autres parkings dédiés de la ville. "Cette consigne est un projet pilote et j'espère qu'il servira d'exemple à d'autres communes wallonnes", a souligné Valérie De Bue. "Les motards sont de très bons ambassadeurs touristiques et il est important de les accueillir dans les meilleures conditions. (...) Ils pourront ici être sensibilisés au travers des différentes campagnes de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière. C'est donc un projet intégré et je m'en réjouis", a-t-elle conclu. Les autorités dinantaises ont également annoncé la création du Moto Pass, une carte offrant de nombreux avantages chez les différents acteurs du tourisme local. Toutes les infos sur https://dinant.moto.be. (Belga)

