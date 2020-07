Incendie à Liege Airport - L'incendie sous contrôle ne pose aucun risque pour la population locale (bourgmestre)

Le bourgmestre faisant fonction de la commune de Grâce-Hollogne, Manuel Dony, est en mesure d'offrir "toutes les garanties" pour la sécurité de la population locale, alors qu'un incendie sur le site de l'aéroport de Bierset est sous contrôle dans la soirée de mercredi.M. Dony a confirmé à Belga que la situation était sous contrôle à Grâce-Hollogne en province de Liège. Selon le bourgmestre faisant fonction, l'incident à l'aéroport de Bierset, qui n'a pas fait de victime, ne concerne aucun produit dangereux et n'a pas généré d'émanations nocives. L'hôtel aux abords de l'aéroport n'a pas non plus dû être évacué. Le porte-parole de Liege Airport, Christian Delcourt, a confirmé que l'incendie était sous contrôle et que l'infrastructure restait opérationnelle. Il appartient aux compagnies aériennes de décider d'atterrir ou non à Bierset cette nuit, l'aéroport restant ouvert, souligne M. Delcourt. Entre 40 et 50 personnes ont été mobilisées pour combattre l'incendie, avec l'appui de la protection civile, ont confirmé les pompiers à Belga sur place. Tant les services incendie de l'aéroport que de ceux de Liège ont été mis à contribution dans la soirée pour contenir le foyer. (Belga)