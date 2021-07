Incendie dans l'Aude: des coupures de courant jusqu'au Portugal

Un incendie qui a parcouru samedi 500 hectares de végétation dans la montagne d'Alaric (Aude, France) a entraîné des coupures d'électricité pendant près d'une heure en France, en Espagne et au Portugal, selon un communiqué samedi du réseau français de transport d'électricité (RTE)."En raison des incendies dans l'Aude, la ligne électrique à très haute tension (entre Perpignan et l'ouest de Narbonne) a connu un incident technique et a été mise hors tension vers 16H30", note le gestionnaire des réseaux de haute tension. Les flux d'électricité se sont alors reportés sur les lignes de l'ouest des Pyrénées, créant une surcharge qui a provoqué des coupures de courant pour 88.000 foyers autour de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et 19.000 foyers autour de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), détaille le communiqué, précisant que le courant a été rétabli vers 17H30. Les réseaux espagnol et portugais ont également été touchés après que "la péninsule ibérique a été déconnectée du réseau électrique européen", rapporte encore RTE. "Ainsi 2.350 MW d'électricité ont été coupés en Espagne et de l'ordre de 1.000 MW au Portugal", selon le communiqué, qui ajoute qu'"à partir de 17H30, la plupart des foyers espagnols et portugais ont pu être progressivement réalimentés". (Belga)

