Incendie dans un entrepôt à Nessonvaux

Un incendie s'est déclaré vendredi en début de soirée dans un entrepôt à Nessonvaux (Trooz, province de Liège), indiquent les pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau. Il n'y a pas de blessé.Le feu s'est déclaré peu avant 18h30 au premier étage d'un entrepôt de la rue Cul du Bief à Nessonvaux. La toiture du bâtiment était percée et la fumée était visible au loin. Une vingtaine de pompiers verviétois sont intervenus. Aucun blessé n'est à signaler. La cause de l'incendie est encore à déterminer, mais un expert s'est rendu sur place. Le parquet de Liège estime qu'il s'agit d'un incendie suspect. Plusieurs éléments laissent penser à un incendie criminel, selon le parquet. Le feu s'est déclaré dans un bâtiment qui était inoccupé suite aux inondations de juillet dernier et des témoins ont notamment rapporté qu'une personne avec une capuche était dans la rue au moment où l'incendie a commencé. Une enquête est en cours. (Belga)

