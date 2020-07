Incendie de la cathédrale de Nantes - Un bénévole du diocèse en garde à vue pour l'incendie de la cathédrale nantaise

Un bénévole du diocèse de Nantes a été placé en garde à vue samedi dans le cadre de l'enquête sur l'incendie dans la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, a indiqué dimanche à l'AFP le procureur de la République.Cet homme "était chargé de fermer la cathédrale vendredi soir et les enquêteurs voulaient préciser certains éléments de l'emploi du temps de cette personne", a déclaré Pierre Sennès, soulignant que "toute interprétation qui pourrait impliquer cette personne dans la commission des faits est prématurée et hâtive" Une enquête a été ouverte pour incendie volontaire. Trois départs de feu distincts ont en effet été constatés. La police judiciaire a été saisie et un expert incendie du laboratoire de police technique et scientifique de Paris doit examiner les points de départs de feu et l'installation électrique de la cathédrale. Le grand orgue de la cathédrale a été détruit dans l'incendie, qui s'est déclenché samedi matin. (Belga)