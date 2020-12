Incendie suspect sur le site de l'ancienne gendarmerie à Jodoigne

Un violent incendie est survenu lundi en fin d'après-midi sur le site de l'ancienne gendarmerie à Jodoigne. Le sinistre se trouve sous contrôle et l'origine pourrait être suspecte, a indiqué le bourgmestre Jean-Luc Meurice, peu après 21h30, à l'agence Belga.Les pompiers brabançons wallons ont été appelés à intervenir lundi vers 17h00 sur le terrain situé à l'arrière de l'ancien commissariat, le long de la rue du Bosquet, dans le centre ville jodoignois. Inoccupé depuis plusieurs années, le site appartient à l'intercommunale du Brabant wallon (in BW). Le feu s'y est déclaré au niveau de bureaux modulaires, sans affecter le bâtiment principal. Une vingtaine de sapeurs des casernes de Jodoigne, Tirlemont et Wavre se sont déployés sur les lieux dutant toute la soirée. L'origine du sinistre reste à déterminer, mais la piste criminelle pourrait sérieusement être envisagée. "Des témoins auraient aperçu des individus quittant l'endroit, lequel est par ailleurs dépourvu de toute alimentation électrique", commente le bourgmestre jodoignois, ajoutant que la police locale devait aviser le parquet brabançon. (Belga)

