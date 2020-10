Incendies en Californie - Des millions d'hectares partis en fumée

Les feux de forêt continuent à sévir en Californie, la surface partie en fumée étant désormais plus grande que l'État du Connecticut (14.371 km2), alors que 31 personnes ont perdu la vie, a annoncé samedi le département forestier et de protection contre les incendies de l'État américain.Les incendies ont en outre faits 53.000 déplacés, contraints de quitter leur maison face à l'avancée des feux. Des orages ont provoqué de nombreux départs de feu mais les scientifiques soulignent le rôle du changement climatique, qui aggrave une sécheresse chronique et provoque des conditions météorologiques extrêmes dans l'ouest des Etats-Unis. Le mois d'août dernier a ainsi été le mois le plus chaud jamais enregistré en Californie. (Belga)