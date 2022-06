Inde: 22 morts, un disparu dans la chute d'un car de pèlerins au fond d'une gorge

Vingt-deux personnes ont péri et sept ont été grièvement blessées, tandis qu'une autre est portée disparue, dans la chute dimanche au fond d'une gorge d'un car transportant des pèlerins dans une région montagneuse du nord de l'Inde, a déclaré la police à l'AFP.Trente personnes, dont le chauffeur, étaient à bord du véhicule qui se dirigeait vers Yamunotri, un site de pèlerinage hindou reculé de l'État himalayen d'Uttarakhand, lorsqu'il a quitté la route dans la soirée. L'accident s'est produit à Uttarkashi, à environ 160 kilomètres de la capitale de cet État, Dehradun. "Les blessés ont été transportés d'urgence vers les installations médicales voisines", a déclaré à l'AFP le responsable de la police du district, Arpan Yaduvanshi. Il a ajouté que les secouristes recherchaient toujours un passager disparu et que le nombre des morts "pourrait encore augmenter". Certains des sites hindous les plus sacrés se trouvent dans l'Uttarakhand, qui accueille des millions de pèlerins chaque année, mais dont le réseau de routes himalayennes est mal entretenu et notoirement dangereux. Environ 150.000 personnes perdent la vie chaque année dans des accidents de la circulation en Inde, selon le gouvernement. Parmi les principaux facteurs contribuant au nombre élevé de ces morts figurent les excès de vitesse et la non-utilisation des ceintures de sécurité ainsi que l'absence de port d'un casque. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.