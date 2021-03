Inde: alerte à la bombe au Taj Mahal

Le site du Taj Mahl en Inde a été évacué jeudi après un appel à la police signalant la présence d'une bombe.La police a empêché les entrées pendant que des équipes de déminage inspectaient les lieux. "L'interlocuteur a déclaré qu'il allait faire exploser le monument. Nous n'avons rien trouvé jusqu'ici mais nous prenons tous les appels au sérieux", a précisé un responsable de la police. La foule n'était pas trop importante en ce jour de semaine. Le Taj Mahal, joyau de marbre d'Agra, dans l'Uttar Pradesh, est le monument le plus visité en Inde, avec environ sept à huit millions d'entrées par an. Fermé plus de six mois à cause de la pandémie, le Taj Mahal a rouvert en septembre avec des mesures sanitaires strictes. (Belga)