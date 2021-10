Inde: la police interdit les rassemblements au lendemain de heurts meurtriers

Au lendemain de heurts dans une manifestation ayant fait au moins neuf morts dans le nord de l'Inde, les tensions restaient vives lundi dans le pays, où la police a interdit les rassemblements et déployés des forces supplémentaires.Lundi, les corps de quatre agriculteurs, morts dans des circonstances controversées au passage d'un convoi ministériel la veille, ont été exhibés dans des vitrines autour du site de la manifestation. Dimanche des agriculteurs s'étaient rassemblés pour une manifestation dans le district de Lakhimpur Kheri, dans l'État de l'Uttar Pradesh, où le ministre des Affaires intérieures, Ajay Mishra, et le vice-ministre de l'État, Keshav Prasad Maurya, étaient attendus. Des heurts se sont alors produits autour des véhicules du convoi ministériel. Selon des agriculteurs, une voiture du convoi, dans laquelle se serait trouvé le fils d'Ajay Mishra, a écrasé et tué quatre manifestants. L'incident a décuplé la colère des agriculteurs qui s'en sont pris aux voitures du convoi qu'ils ont incendiées. Au moins cinq autres personnes ont été tuées dans ces violences, dont quatre partisans du Bharatiya Janata Party (BJP), parti à la tête de l'Uttar Pradesh, Etat le plus peuplé de l'Inde, et du Premier ministre Narendra Modi. Ajay Mishra a démenti les allégations des agriculteurs, déclarant qu'un conducteur avait perdu le contrôle de son véhicule après avoir reçu des projectiles lancés par des manifestants. Cet incident est le plus meurtrier depuis le début de la fronde des agriculteurs du nord de l'Inde contre les réformes agricoles du gouvernement. La police a interdit lundi les rassemblements, coupé les services internet, envoyé des forces supplémentaires et arrêté plusieurs personnalités de l'opposition qui se rendaient sur les lieux, dont Priyanka Gandhi, leader du parti du Congrès. Dans la capitale de l'État, Lucknow, des dizaines de policiers ont arrêté le chef du Congrès local, Akhilesh Yadav, devant son domicile. Des dizaines de partisans de l'opposition ont organisé une manifestation dans la ville et ont mis le feu à au moins un véhicule de police, selon des images télévisées. Des manifestations organisées par les partis d'opposition ont également eu lieu à New Delhi et à Bangalore. Les réformes agricoles votées en septembre 2020 autorisent les agriculteurs à vendre leurs productions aux acheteurs de leur choix, plutôt que de se tourner exclusivement vers les marchés contrôlés par l'État leur assurant un prix de soutien minimal (PSM) pour certaines denrées. Depuis la fin novembre, les agriculteurs s'opposent à cette libéralisation du marché et bloquent les routes menant à New Delhi, constituant l'un des plus grands défis auxquels fait face le gouvernement Modi depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Le poids du secteur agricole est considérable en Inde, assurant la subsistance de près de 70% du 1,3 milliard d'habitants, et contribuant à environ 15% du PIB. (Belga)