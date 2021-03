INEOS à six après le forfait de Narvaez, Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) aussi absent

INEOS Grenadiers disputera Gand-Wevelgem (WorldTour) dimanche avec seulement six coureurs à la suite du forfait de l'Équatorien Jhonatan Narvaez, qui s'est cassé le poignet gauche dans sa chute vendredi à l'E3 d'Harelbeke."Nous sommes dans une période intense et avec les règles corona, il n'est pas simple de rappeler un coureur. De plus, nous avons des blessés dans l'équipe", a expliqué le directeur sportif Servais Knaven, selon qui INEOS Grenadiers devra courir "de manière agressive et éventuellement se glisser dans une échappée." INEOS Grenadiers alignera donc Andrey Amador, Owain Doull, Michal Golas, Leonardo Basso, Dylan van Baarle et Cameron Wurf. De son côté, Intermarché-Wanty-Gobert a dû modifier sa sélection en dernière instance. L'Italien Andrea Pasqualon souffre de problèmes au fessier et doit rester au repos. Le Néerlandais Boy van Poppel le remplacera dimanche. Danny van Poppel, Pieter Vanspeybrouck, Taco van der Hoorn, Jonas Koch, Aimé De Gendt et Loïc Vliegen complèteront l'équipe. La formation BORA-hansgrohe, qui avait dû faire l'impasse sur l'E3 Harelbeke en raison du test positif de Matthew Walls, sera au départ. Et ce, avec Nils Politt, Pascal Ackermann, Marcus Burghardt, Daniel Oss, Maciej Bodnar, Rüdiger Selig et Michael Schwarzmann. (Belga)