Information judiciaire ouverte sur le groupe Facebook de policiers incitant au racisme

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête sur le groupe Facebook où des policiers auraient tenu des propos racistes, indique-t-il jeudi, confirmant une information du média Apache. Le dossier est à l'information.Les journalistes d'Apache ont eu brièvement accès au groupe fermé "Thin Blue Line Belgium" pendant le mois d'août. Selon eux, des policiers en activité et d'autres à la retraite y échangeaient des propos racistes et valorisant la violence dans des commentaires. Durant cette période, les échanges se sont principalement concentrés sur les émeutes et les arrestations qui ont eu lieu dans le pays et à l'étranger. Les publications sont généralement très commentées par les membres du groupe, écrit Apache. Certains commentaires ne se limitent pas à un langage offensant, choquant ou dérangeant. Il n'est ainsi pas rare que les jeunes issus de l'immigration soient déshumanisés de façon claire et répétée. Ils sont par exemple qualifiés d'"ordures", de "rats" ou de "vermine". Des conseils d'arrestation qui dérogent aux règles sont parfois échangés, selon le média. Quelqu'un recommande par exemple de pousser les personnes arrêtées dans le véhicule de police de sorte à ce qu'elles "se tapent la tête contre la carrosserie". En ce qui concerne les bagarres survenues sur la plage de Sint-Anneke à Anvers, certains parlaient de "noyade dans l'Escaut" ou de "faire régner la justice soi-même". L'évocation de la saisie à la gorge a aussi été approuvée. La rédaction d'Apache a par ailleurs noté que les autres utilisateurs ne réagissent guère au langage raciste et aux appels à la violence. Elle relève encore que le modérateur du groupe ne semble pas jouer un rôle actif. Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances Unia s'est dit préoccupé "par le fait que des policiers fassent de telles déclarations sur les médias sociaux". Mais, selon lui, il ne peut pas évaluer les commentaires publiés sur "Thin Blue Line Belgium" car il n'a pas lui-même mené d'enquête sur le groupe Facebook. (Belga)