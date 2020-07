Inondations au Japon: l'État promet 3,3 milliards d'euros pour la reconstruction

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a promis lundi un budget de 400 milliards de yens (3,3 milliards d'euros) pour reconstruire les régions du pays récemment dévastées par des inondations et glissements de terrain ayant fait au moins 72 morts.M. Abe a fait cette annonce lors d'un déplacement dans la préfecture de Kumamoto, dans l'île de Kyushu (sud-ouest du Japon), la plus touchée par des pluies torrentielles il y a près de 10 jours, qui ont ensuite aussi touché des régions du centre du pays. "Nous ferons tout ce que nous pouvons", a assuré le Premier ministre, qui s'est notamment recueilli quelques instants devant une maison de retraite à la mémoire de 14 résidents qui y ont péri noyés, piégés par les inondations. Le bilan total de ces violentes intempéries s'établit actuellement à 72 morts, mais les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver une dizaine de personnes toujours considérées comme portées disparues. Jusqu'à 130.000 sauveteurs, dont de nombreux membres des Forces japonaises d'autodéfense, avaient été mobilisés la semaine dernière pour évacuer des milliers d'habitants bloqués par les inondations et glissements de terrain ayant rendu de nombreuses routes et ponts impraticables. Le Japon étant actuellement en pleine saison des pluies, l'agence météorologique nationale a prévenu lundi que de violentes intempéries restaient encore à craindre. (Belga)