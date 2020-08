Inondations en Grèce : le bilan s'alourdit, sept morts en Eubée

Sept personnes ont péri et une a été portée disparue dans les inondations provoquées par une tempête sur l'île d'Eubée, près d'Athènes, selon un nouveau bilan donné par les pompiers.Quelques heures auparavant, les autorités avaient fait état de cinq personnes tuées. Parmi les personnes elles figure un bébé de huit mois retrouvé mort dans une maison envahie par les eaux au village de Politika, l'épicentre des inondations à 100 km d'Athènes. Ses parents sont sains et saufs. Une femme portée disparue dimanche matin a finalement été retrouvée vivante dans l'après-midi par un hélicoptère des sauveteurs à Bourtzi, un village proche de Politika, touché par la tempête. Selon l'Agence de presse grecque Ana, elle a été entraînée par des courants d'eau violents qui ont envahi les routes du village après avoir quitté sa maison. Deux personnes, une femme et un homme, de 73 ans et 74 ans respectivement, ont également trouvé la mort à Bourtzi, selon l'Ana. A Politika, deux octogénaires ont péri, selon les autorités. Des centaines de maisons ont été inondées après des pluies torrentielles dans la nuit de samedi à dimanche dans les villages de Politika, Psahna, Bourtzi et Lefkanti, dans l'ouest de l'Eubée, lieux de vacances de nombreux Athéniens. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a exprimé sur Twitter "sa douleur profonde pour la perte de ses concitoyens" et annoncé qu'il se rendrait lundi en Eubée. Le réseau routier a été endommagé: des routes ont été coupées par la boue, et les gravats transportés par des torrents débordés. Depuis samedi, la tempête Thalia, accompagnée de pluies diluviennes, a touché de nombreuses régions en Grèce continentale. Le temps s'améliore dimanche, selon la météo. De nombreux rez-de-chaussée ont été inondés et des familles ont dû monter avec leurs enfants sur les terrasses de leurs maisons, selon des médias. "Nous vivons des moments cauchemardesques, tous les moyens ont été mobilisés", a indiqué à l'agence Ana Fanis Spanos, le préfet du centre de la Grèce. (Belga)

