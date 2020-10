Inondations et glissements de terrain au Vietnam font 105 morts et 27 disparus

Quinze personnes supplémentaires ont été signalées mortes au milieu des pluies torrentielles en cours au Vietnam mardi, portant à 105 le nombre total de décès dus aux inondations et aux glissements de terrain dans le pays. Vingt-sept autres personnes sont toujours portées disparues, ont déclaré mardi les autorités.Les morts et les disparus ont été signalés dans 12 provinces, s'étendant le long de la côte centrale du Vietnam et jusqu'aux hauts plateaux du centre, a déclaré le Comité central vietnamien pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles dans un rapport publié mardi. Les régions centrales du pays ont été submergées par de fortes pluies pendant deux semaines alors que trois tempêtes ont frappé la côte centrale. Seize routes nationales, s'étendant sur 165 kilomètres, ont été endommagées ou détruites, entraînant d'importantes perturbations de la circulation. Près de 7.000 hectares de cultures ont été inondés, 5.876 bovins et 685.000 volailles ont été tués, selon le rapport. Le Centre national des prévisions hydro-météorologiques (NCHMF) a averti que d'autres crues soudaines et glissements de terrain se produiraient dans les prochains jours alors que le pays se préparait à une autre dépression tropicale qui pourrait se transformer en tempête tropicale. (Belga)