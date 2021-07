Inondé, le Domaine des Grottes de Han doit temporairement fermer ses portes

Le Domaine des Grottes de Han a annoncé mercredi matin devoir temporairement fermer ses portes en raison des fortes averses qui s'abattent sur l'entité de Rochefort. En effet, la Lesse a rapidement inondé la grotte ainsi que le parc. "La situation risque de perdurer quelques jours" a confié le site touristique.La Lesse est donc montée rapidement en crue mercredi matin, rendant la grotte inaccessible au niveau de la sortie. Outre cela, la rivière a également inondé la réserve animalière via le Gouffre de Belvaux, situé dans la partie en plaine du parc. Aucune visite ne sera possible mercredi et le domaine craint que la situation ne s'élargisse sur plusieurs jours. "On ne sait pas encore quand le Domaine pourra rouvrir" a confié l'attachée de presse du Domaine, Magali Nicolai. "On va voir comment la situation évolue au fur et à mesure. La Lesse peut rapidement monter en crue, mais elle peut aussi rapidement descendre". Les visiteurs ayant déjà acheté leur ticket pour mercredi ou pour les prochains jours auront la possibilité de le reporter à une autre date. (Belga)

