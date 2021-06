Inquiétudes pour Eden Hazard et Kevin De Bruyne

Roberto Martinez a donné des nouvelles d'Eden Hazard et Kevin De Bruyne, sortis blessés au cours de la victoire arrachée de haute lutte contre le Portugal (0-1) dimanche à Séville pour le compte des huitièmes de finale de l'Euro. "Nous allons attendre 48 heures avant d'évaluer les blessures", a expliqué le sélectionneur.Victime d'un tacle de Palhinha peu avant la mi-temps, De Bruyne est remonté au jeu mais a dû céder sa place, visiblement gêné à la cheville gauche. "C'était un très vilain tacle", a lancé Martinez. Quant à Eden Hazard, auteur d'un match abouti, il a demandé son changement à la 87e en se touchant l'arrière de la cuisse. "Je me suis fait mal, j'ai senti quelque chose à l'ischio-jambier. Je pense que j'ai un truc, on verra bien demain (lundi, ndlr)", a avoué le capitaine des Diables. Simon Mignolet a aussi connu un petit pépin physique. Touché au genou gauche, l'habituelle doublure de Thibaut Courtois a dû écourter son échauffement. (Belga)