Insurrection à Washington - Des proches de Trump convoqués pour témoigner sur son rôle dans l'assaut du Capitole

Quels ont été les faits et gestes de Donald Trump le jour de l'assaut du Capitole ? Quatre membres de la garde très rapprochée de l'ex-président ont reçu jeudi une citation à comparaître devant une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette question.L'étau se resserre autour du milliardaire républicain, accusé d'être directement responsable de l'attaque meurtrière contre le siège du Congrès américain à Washington le 6 janvier. Cette commission, que Donald Trump a par le passé qualifiée d'"hautement partiale", s'intéresse notamment à Mark Meadows, chef de cabinet du 45e président des Etats-Unis à l'époque. "Il semblerait que vous étiez avec ou à proximité du président Trump le 6 janvier, que vous avez eu des communications avec le président et d'autres le 6 janvier concernant les événements au Capitole", détaille l'élu démocrate Bennie Thompson, qui dirige les travaux de la commission, dans une lettre adressée à M. Meadows. L'un des proches conseillers du président, Dan Scavino, est lui soupçonné d'avoir été avec Donald Trump le 5 janvier lors d'une discussion sur la manière de convaincre les membres du Congrès de ne pas certifier l'élection de Joe Biden. C'est cette séance de certification que des partisans de Donald Trump avaient tenté de perturber, après s'être rassemblés par milliers aux abords de la Maison Blanche pour écouter celui qui était encore président. Plusieurs centaines d'entre eux, criant à la fraude lors de la présidentielle de novembre, remportée par Joe Biden, avaient forcé l'entrée du Capitole. Cinq personnes étaient décédées lors de cette froide journée de janvier. Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, qui aurait affirmé la veille de l'assaut que tout allait "partir en vrille" le lendemain, est aussi cité à comparaître devant le Congrès, tout comme Kashyap Patel, un autre fidèle de l'ancien président. La commission exige des quatre hommes qu'ils fournissent une série de documents d'ici le 7 octobre, et qu'ils témoignent devant le Congrès la semaine suivante. (Belga)

