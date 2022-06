Insurrection à Washington - Enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole: Trump fustige une "parodie de justice"

Donald Trump a dénoncé lundi la "parodie de justice" que constituent les travaux de la commission parlementaire majoritairement démocrate qui l'accuse de "tentative de coup d'Etat", dans un communiqué de 12 pages où il réitère en outre ses fausses allégations de fraude concernant l'élection de 2020."Cette comédie (...) est une tentative éhontée de détourner l'attention du public de la vérité (...) qui est que les Américains sont massivement venus à Washington le 6 janvier 2021 pour tenir leurs élus pour responsables des signes évidents d'activité criminelle lors de l'élection", écrit l'ancien président dans ce document en dépit des innombrables preuves du contraire. La commission dite du "6 janvier", composée de sept démocrates et deux républicains, enquête depuis près d'un an pour faire la lumière sur la responsabilité du milliardaire républicain dans l'attaque du Congrès américain par ses partisans. Lors de deux auditions publiques, les élus ont successivement tenté de démontrer que Donald Trump avait été au centre d'une "tentative de coup d'Etat" en "encourageant" ses partisans à prendre d'assaut le siège du Parlement, et qu'il avait continué de marteler ses "mensonges" même après que ses plus proches conseillers lui eurent indiqué qu'il avait perdu face à Joe Biden. Quatre autres auditions doivent suivre jusqu'au 23 juin. (Belga)