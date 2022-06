Insurrection à Washington - La démocratie américaine toujours "en danger", alerte une enquête sur l'assaut du Capitole

La démocratie américaine, qui a tremblé durant l'attaque du Congrès par des partisans de Donald Trump, est toujours "en danger", va alerter le chef d'une commission parlementaire lors de la présentation jeudi de ses premières conclusions sur la responsabilité de l'ancien président dans l'assaut du 6 janvier 2021.Après quasiment un an d'enquête, la commission dite "du 6 janvier" promet de révéler comment le chaos de cette journée "a été le fruit d'une campagne coordonnée pour renverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 et empêcher le transfert du pouvoir de Donald Trump à Joe Biden". "Notre démocratie est toujours en danger. Le complot visant à contrer la volonté du peuple n'est pas terminé", déclarera l'élu Bennie Thompson selon des extraits de son discours publiés par la commission. Depuis près d'un an, ce groupe d'élus -- sept démocrates et deux républicains -- a entendu plus de 1.000 témoins dont deux enfants de l'ancien président et épluché 140.000 documents pour faire la lumière sur les faits et gestes de Donald Trump avant, pendant et après cet événement qui a fait vaciller la démocratie américaine. SMS, projets de décrets et tweets de l'ancien président à l'appui, une série d'avocats et de témoins présenteront les différents scénarios envisagés par l'ancien président et son entourage pour changer le cours de l'élection présidentielle de 2020, jusqu'à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Les révélations de la commission seront retransmises en direct sur de nombreuses chaînes d'information en continu, mais boudées par les médias les plus conservateurs -- nouvelle illustration de la profonde ligne de fracture politique qui divise les Etats-Unis depuis cette attaque. Le principal intéressé, Donald Trump, a une nouvelle fois fait l'éloge de cette journée jeudi, assurant que l'assaut du Capitole était le "plus grand mouvement de l'Histoire pour rendre à l'Amérique de sa grandeur". (Belga)

