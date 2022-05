INSURRECTION À WASHINGTON - Le fils de Trump a témoigné sur l'attaque contre le Capitole

Donald Trump Jr., le fils de l'ancien président américain, a témoigné mardi devant la commission parlementaire qui cherche à faire la lumière sur le rôle joué par son père dans l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole, ont révélé plusieurs médias américains mercredi.Ce groupe d'élus de la Chambre des représentants, principalement des démocrates, s'intéressent à toute information dont Donald Trump Jr. disposerait concernant les faits et gestes de son père le 6 janvier 2021, et en amont. La commission explore les accusations selon lesquelles Donald Trump a incité à la violence ses partisans qui ont envahi le Capitole dans un chaos sans nom, à travers des mois d'accusations infondées de fraude électorale à la présidentielle de 2020. Elle a notamment en sa possession des échanges entre Donald Trump Jr. et le chef de cabinet du président, Mark Meadows. "Il doit condamner cette merde dès que possible", exhortait le fils du dirigeant républicain dans un SMS durant l'attaque. Le groupe d'élus a déjà entendu sa soeur Ivanka Trump et l'époux de cette dernière, Jared Kushner, tous les deux proches conseillers de Donald Trump lorsqu'il était à la Maison Blanche. La commission veut à tout prix terminer son travail avant les élections législatives de mi-mandat, en novembre. Si les démocrates perdent le contrôle de la Chambre lors du scrutin, elle risque d'être dissoute par les républicains. Elle prévoit de tenir des auditions publiques en juin. Ni la commission dite "du 6 janvier" et ou les représentants de Donald Trump Jr. n'ont répondu aux sollicitations de l'AFP. (Belga)

