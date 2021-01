Insurrection à Washington - Une insurrection digne d'une "république bananière"

Les faits de violences qui ont lieu mercredi après-midi au Capitole constituent une "insurrection" digne d'une "république bananière", qui pourrait causer un grave dommage à la nation et la réputation" des Etats-Unis, a commenté le 43e président américain, le républicain George W. Bush. "Il est de la responsabilité fondamentale de chaque citoyen de soutenir la primauté du droit."Sans citer le républicain Donald Trump, l'ancien locataire de la Maison Blanche se dit néanmoins "interpellé par le comportement imprudent de certains dirigeants politiques depuis l'élection présidentielle et par le manque de respect témoigné (mercredi) aux institutions, traditions et forces de l'ordre" des Etats-Unis. (Belga)