Intempéries: 21 personnes portées disparues par l'Italie secourues en France

Vingt-et-une des 22 personnes déclarées disparues par l'Italie après les intempéries qui ont balayé le nord-ouest du pays ont été retrouvées près du col de Tende, en France, et étaient en voie d'évacuation par hélicoptère, a annoncé samedi soir la Protection civile italienne à l'AFP."21 disparus ont été retrouvés à Vievola et ont commencé à être évacués par hélicoptère vers Limone" en Italie, a indiqué à l'AFP Mara Anastasia, porte-parole de la protection civile. Parmi eux se trouvent deux Allemands et leurs petits-enfants italiens, a-t-elle ajouté. Le bilan des intempéries en Italie est désormais d'un disparu, un homme dont la voiture est tombé dans un cours d'eau, et deux morts, un pompier de 53 ans décédé en intervention dans le Val d'Aoste, et un homme de 36 ans dont le véhicule était tombé dans la rivière Sesia, dans le Piémont. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.