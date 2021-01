Intempéries - Appel à la vigilance sur le réseau secondaire en Wallonie en raison des chutes de neige

La Cellule d'action routière appelle dimanche soir les automobilistes à rester vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier, en particulier le réseau secondaire, étant donné les faibles chutes de neiges attendues en Ardennes (au-dessus de 300 m) entre ce soir et lundi en fin de journée. De 1 à 5 cm de neige pourraient en effet s'accumuler.Dans l'après-midi, l'Institut royal météorologique (IRM) avait placé les provinces de Liège, Namur et de Luxembourg en alerte jaune aux conditions glissantes sur les routes entre ce dimanche 15h00 et lundi 18h00. Dans le centre du pays, les précipitations consisteront entre un mélange de pluie et de neige. Les températures seront négatives ce qui pourra rendre les routes glissantes. Tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service public de Wallonie (SPW) sont mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales, assure la Cellule d'action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route. Il est cependant recommandé à tous les usagers de rester vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier, en particulier le réseau secondaire. Ils sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l'état de leur véhicule, ou encore ne pas dépasser les épandeuses. Enfin, il est conseillé aux automobilistes, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be). (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.