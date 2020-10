Intempéries: au moins quatre corps échoués sur les côtes italiennes

Au moins quatre corps ont été récupérés dimanche sur les rives méditerranéennes de la Ligurie, ont annoncé l'agence Ansa et d'autres médias, précisant que les autorités italiennes et françaises cherchaient conjointement à déterminer leur identité.Une équipe d'enquêteurs des capitaineries maritimes, des carabiniers et de la police "sont en contact avec les autorités françaises pour donner un nom et un visage" aux cadavres échoués sur les rivages de la Riviera italienne, non loin des côtes françaises, a précisé Ansa, précisant que les autorités ligures n'ont pas fait état de disparus jusqu'ici. Les autorités ligures n'ayant pas fait état de disparus jusqu'ici, l'hypothèse privilégiée des enquêteurs est que certaines des victimes sont des personnes portées disparues ou recherchées en France, selon l'agence. Les autorités italiennes sont en "contact constant avec les autorités françaises parce tous les disparus déclarés entre vendredi et samedi en France résident dans des localités proches" de la Riviera italienne, écrit la Repubblica. Un cinquième corps récupéré dans le fleuve Roya serait celui d'un berger porté disparu près du col de Tende et dont la nationalité, française ou italienne, ne semblait pas formellement établie dimanche soir. L'Italie a pour sa part confirmé la mort de deux personnes sur son territoire, un pompier décédé en intervention et un automobiliste dont le véhicule est tombé dans un cours d'eau en crue. (Belga)

