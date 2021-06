Intempéries - Beauraing: le plan communal d'urgence a été déclenché, 17 blessés légers déplorés

Le plan communal d'urgence a été déclenché, samedi en fin de soirée, à Beauraing, où une tornade, selon les autorités, a touché le centre-ville, indiquent les autorités dans un communiqué. Dix-sept personnes ont été blessées légèrement et une cinquantaine de bâtiments ont été touchés à de degrés divers.De nombreux arbres et pylônes sont tombés provoquant des problèmes de circulation. Un local au Centre culturel a été ouvert afin d'accueillir des victimes et les personnes nécessitant une solution de relogement temporaire. Dans cette optique, 6 personnes ont été effectivement relogées, précisent les autorités locales. Le Comité communal de coordination se réunira ce dimanche à 11h00 et donnera ensuite une information actualisée. (Belga)

