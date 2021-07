Intempéries - Ceux qui ont raté leur vaccination en raison des inondations peuvent déplacer leur RDV

Les personnes qui, en Flandre, à Bruxelles ou en Communauté germanophone, ont raté leur vaccination contre le covid en raison des inondations peuvent reprendre rendez-vous sans attendre une nouvelle invitation. En Wallonie, elles peuvent appeler le contact center (0800/45.019) afin de déplacer leur rendez-vous, indiquent samedi soir le centre de crise et le SPF Santé publique.Les citoyens qui auraient perdu leur code de vaccination peuvent quant à eux le récupérer sur le site MyHealthViewer. En cas d'échec, ils peuvent appeler leur centre de vaccination, précisent les autorités. Ces dernières détaillent d'autres cas de figure sur leur site internet, comme les tests PCR obligatoires qui n'ont pu avoir lieu. Si le code de ces tests est toujours valable, un nouveau rendez-vous peut-être planifié. Et si le temps écoulé est trop important, le test n'a plus de sens. (Belga)

