Intempéries - Cinq cours d'eau wallons et leurs affluents encore en préalerte de crue

L'Eau blanche (Hainaut et Namur) et la Basse Lesse (Namur) ainsi que la Haute Semois, la Chiers et la Vierre, toutes trois coulant sur la province de Luxembourg, sont toujours en phase de préalerte de crue en raison des précipitations qui s'abattent sur la Wallonie.La préalerte concerne ces cours d'eau et leurs affluents, note mardi la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du SPW, sur son site internet.. L'Institut météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour les pluies tombant sur le sud du pays. Cette mise en garde reste activée jusqu'au milieu de la nuit de mardi à mercredi. (Belga)

