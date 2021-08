Intempéries - Des perquisitions au Centre de crise national, chez le gouverneur et à l'IRM

Plusieurs perquisitions auraient été menées la semaine dernière dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte à propos des inondations en province de Liège, rapporte la RTBF lundi soir. Le but de l'enquête est de déterminer d'éventuels responsables d'homicides involontaires, par défaut de prévoyance ou de précaution.Selon la RTBF, des perquisitions ont été menées le 12 août dernier dans les bâtiments du Centre de Crise National (NCCN), dans les bureaux du gouverneur de la province de Liège et à l'Institut royal météorologique (IRM). Les enquêteurs seraient également intéressés par les données de l'European Flood Awareness System (EFAS), le système européen d'alerte qui partage des prévisions afin d'aider les autorités nationales à estimer la probabilité d'inondations sur le territoire européen. L'enquête suit son cours et le parquet ne souhaitait toujours pas commenter l'affaire, lundi en fin de journée. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.