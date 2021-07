Intempéries - Deux corps sans vie retrouvés sur la commune de Chaudfontaine

La province de Liège reste fortement touchée par les inondations et les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le territoire. Jeudi soir, les pompiers des différentes zones de secours étaient toujours sollicités et sur le pont. Les corps sans vie de deux personnes ont d'ailleurs été découverts à Chaudfontaine.La cité calidifontaine fait partie des localités les plus touchées par ces inondations. Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus sur place et ont pu discuter avec des bénévoles ainsi que des citoyens. En soirée, un corps sans vie a été retrouvé au niveau du quadrilatère de la Rochette, comme l'indique Sudpresse, tandis que la seconde victime se trouvait rue Emile Vandervelde, précise le bourgmestre Daniel Bacquelaine. À Trooz, le maïeur Fabien Beltran a pu compter sur la venue des sapeurs-pompiers envoyés par la Direction Générale de la Sécurité Civile française: "Les évacuations peuvent désormais se tenir de manière plus soutenue en raison de la décrue. Les personnes sont redirigées vers les différents centres accessibles et je tiens à souligner la solidarité des communes avoisinantes et celles des habitants. À l'image d'une maison qui s'est effondrée, une reconstruction matérielle et personnelle aura lieu dans les prochaines semaines et prochains mois." Du côté de la commune d'Aywaille, où le corps sans vie d'un quinquagénaire a été retrouvé plus tôt, le bourgmestre Thierry Carpentier rapportait que le nettoyage de certains carrefours était envisagé: "Plusieurs campings ont été vidés et les personnes sinistrées ont pu être transportées vers l'un des trois centres installés. Les évacuations continuent et nous pouvons débuter le déblayage à quelques endroits." À Herstal, plusieurs habitants ont dû quitter leur domicile à la suite de l'arrêté de police de la Gouverneure f.f. Une évacuation également ordonnée pour certains quartiers de Visé et Oupeye. Sur la zone Hemeco, les pompiers comptabilisaient plus de 400 interventions depuis mercredi sur les localités de Huy, Anthisnes, Amay, Hamoir, Comblain-au-Pont ou encore Ferrières. Les hommes du feu sont notamment intervenus pour le sauvetage d'une septuagénaire du côté de Wanze. Cette dernière, emportée par le courant de la Mehaigne, n'a cependant pas pu être secourue. En Hesbaye, des interventions importantes sont à noter du côté de Hannut, Braives, Burdinne ou encore Donceel. Les pompiers, fatigués, comptaient se concentrer sur les interventions urgentes durant la nuit pour pouvoir reprendre le reste des opérations vendredi matin. Le conseiller communal cdH de Liège, Benjamin Bodson, a par ailleurs déclaré qu'un convoi de 103 pompiers et de 26 bateaux en provenance d'Autriche était attendu sur la province. La Société de Logements du Plateau s'est dite solidaire des victimes des inondations dramatiques que connaît actuellement notre pays et particulièrement la Province de Liège. Le Président Patrice Lempereur et le Directeur-Gérant l'annoncent: "En urgence, nous mettrons dès ce vendredi des logements à disposition des sinistrés, ceci en collaboration avec Liège-Métropole et particulièrement avec les communes d'Ans et d'Awans". (Belga)

