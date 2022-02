Intempéries - Deux incidents sur le rail en Flandre orientale

Deux incidents étaient signalés sur le rail dimanche soir, dans la province de Flandre orientale. En outre, la ligne entre Bruxelles et Gand connaît des retards, indique Infrabel.A Ledeberg, près de la gare de Gand-Saint-Pierre, des pierres menaçaient de tomber d'un pont, c'est pourquoi la vitesse était limitée à 20 km/h. La situation était rétablie vers 21h45 mais des retards restaient à prévoir. Cela concerne les liaisons entre Gand-Saint-Pierre et Bruxelles-Midi, Alost et Termonde. Le trafic était également interrompu entre Deinze et Lichtervelde car des parties du bâtiment de la gare de Deinze menacent également de tomber. Les trains sont par ailleurs limités à 80km/h dans les provinces concernées par le code orange de l'IRM, rappelle Infrabel. Selon Infrabel, la tempête Franklin pourraient aussi causer des dégâts à l'infrastructure et qui se répercuteraient sur la circulation lundi matin. (Belga)

