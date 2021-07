Intempéries - Encore 4.500 ménages sans courant

Quelque 4.500 clients d'Ores sont encore impactés par les dégâts liés aux intempéries et privés d'électricité, principalement dans la région de Verviers et à Eupen, a fait savoir jeudi soir le gestionnaire de réseau.Les opérations dans la vallée de la Vesdre se poursuivent. "Dans la région de Verviers - Limbourg, Theux, Verviers -, plus de 10.500 ménages victimes des intempéries ont retrouvé du courant ces derniers jours, soit 95% des ménages de Limbourg, 90% des ménages de Theux et 65% des ménages de Verviers, qui peuvent à nouveau s'éclairer et se chauffer", indique Ores. "À Eupen, 85% des clients sinistrés ont aujourd'hui retrouvé l'accès à l'énergie." Partout ailleurs en Wallonie, les clients d'Ores sont par contre desservis normalement en électricité et en gaz. (Belga)

