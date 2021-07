Intempéries - Hal également touchée par les inondations

Dans le Brabant flamand, la ville de Hal a également dû faire face, jeudi, à de nombreuses précipitations, provoquant l'inondation de plusieurs rues et maisons. Les services d'urgence sont toujours sur place pour apporter leur aide si nécessaire, et la ville suit de près la situation, a fait savoir le conseil communal.À Hal, quelque 70 litres de précipitations par mètre carré sont tombés ces dernières heures. Dans le courant de l'après-midi, des inondations ont déjà été signalées dans plusieurs quartiers. Dans la soirée, l'heure de pointe sur l'autoroute A8 a également été perturbée par de fortes pluies, tandis que les pompiers ont reçu plusieurs signalements en provenance du centre-ville. Durant la soirée, des niveaux très élevés ont été observés en plusieurs endroits. Les pompiers, la police et les services de la ville sont toujours sur place avec plusieurs équipes pour apporter leur aide là où c'est nécessaire, tandis que les services de la ville demandent des sacs de sable aux endroits critiques pour protéger autant de maisons que possible. (Belga)

