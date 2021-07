Intempéries - Inondations après de fortes pluies dans l'est de l'Allemagne et en Bavière

Plusieurs régions d'Allemagne ont été touchées par de fortes précipitations samedi. Dans le Land de Saxe, dans l'est de l'Allemagne, il y a eu plus de 100 litres de précipitations par mètre carré, ce qui a entraîné des inondations. Plus au sud, le district de Haute-Bavière a également été touché. La situation y est dramatique, selon les services d'urgence.Les autorités demandent à la population de ne pas se rendre dans les caves, les garages souterrains et le métro. Les rues et les chemins inondés représentent également un grand danger. Sur la rivière Polenz, le niveau d'alerte 4 a été dépassé près de Neustadt, indique le centre national des crues. Sur les rivières Kirnitzsch, Sebnitz et Lachsbach, on a constaté une "augmentation extrême du niveau d'eau". "De fortes inondations sont à prévoir", ont précisé les autorités. Plusieurs lignes de train sont également perturbées. Le district de Haute-Bavière a également été durement touché. Depuis samedi soir, on parle de maisons évacuées, de glissements de terrain, de rues inondées et de caves inondées. Les pompiers sont à pied d'?uvre. La situation est "dramatique", indiquent les services d'urgence de la ville de Traunstein. Les communes de Berchtesgaden et Bischofswiesen, à l'extrême sud, près de la frontière avec l'Autriche, ont été particulièrement touchées aussi. Des maisons ont déjà été évacuées en raison des glissements de terrain. Il est conseillé à la population de ne pas entrer dans les caves. Plusieurs petites routes sont inondées ou fermées en raison de glissements de terrain. (Belga)

