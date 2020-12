Intempéries - L'heure est à la décrue en Wallonie

En raison des pluies intenses tombées depuis mardi, certains cours d'eau du sud de la Wallonie avaient dépassé les seuils de pré-alerte de crue jeudi matin. La décrue est maintenant à l'œuvre, plusieurs cours d'eau étant revenus à la normale en début d'après-midi, selon les données publiées sur le site de la Direction générale opérationnelle des Voies hydrauliques du SPW.La DG Voies hydrauliques avait déjà prévenu que les seuils d'alerte ne devraient pas être dépassés. Les seuils de pré-alerte de crue restent atteints pour l'Eau blanche et l'Eau noire ainsi que leurs affluents, la Haute Meuse Aval et Amont, la Basse Lesse et ses affluents, Viroin, Vierre, la Basse, Moyenne et Haute Semois, Chiers et ses affluents, et Our. Pour plusieurs d'entre eux, l'administration souligne que la décrue est en cours. La situation est revenue à la normale pour les affluents de la Haute Meuse et l'Eau d'heure. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.