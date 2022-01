Intempéries - L'IRM émet une alerte jaune en raison d'abondantes précipitations dans le sud du Pays

Une alerte jaune pour d'importantes précipitations prévues entre samedi matin et dimanche matin dans les provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg, a été émise en début de week-end par l'Institut royal météorologique (IRM).Ces précipitations, qui prendront la forme de pluie continue ou d'averses, seront parfois abondantes avec des cumuls sur 24 heures pouvant atteindre, voire dépasser, 25 mm en plusieurs endroits. Très localement, des cumuls autour de 35 mm ou 40 mm en 24 heures seront possibles, surtout en province de Namur et de Luxembourg, indique l'IRM. Une partie des précipitations tomberont sous forme de neige. Selon les prévisions de l'IRM, la situation devrait se rétablir dimanche vers 8 heures du matin. (Belga)

