Intempéries: la circulation traversant la Meuse perturbée dans le Limbourg

Les fortes précipitations des derniers jours ont mis hors service la traversée de la Meuse à hauteur du bac entre Meeswijk (Maasmechelen) et Berg aux Pays-Bas, a-t-on appris mercredi. Ce bac, qui transporte habituellement des voitures (et cyclistes ou piétons) de part et d'autre du fleuve (et de la frontière), a été fermé pour une durée encore indéterminée.L'été dernier, cette liaison était déjà restée hors service pendant un certain temps à cause des inondations meurtrières de juillet. Elle n'avait été rouverte qu'à la mi-novembre. (Belga)

