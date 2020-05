Intempéries - Le 1722 désactivé

"L'IRM ne prévoit actuellement plus d'intempéries. Le numéro 1722 pour les interventions pompiers non urgentes est maintenant désactivé", annonce le SPF intérieur samedi en début de soirée.Le 1722 avait activé jeudi pour permettre de décharger le numéro d'urgence 112 en cas d'intempéries et éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel ne doivent attendre inutilement lorsqu'elles appellent le 112. Covid-19 oblige, la procédure avait été quelque peu adaptée. Une fois le numéro composé, il fallait encoder son code postal. Si la commune appartient à une zone de secours qui dispose d'un formulaire électronique, l'appelant était prié d'utiliser ce formulaire. (Belga)

