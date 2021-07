Intempéries - Le centre de vaccination d'Oud-Heverlee accessible par une déviation

Le centre de vaccination De Roosenberg, situé à Oud-Heverlee dans le Brabant flamand, est difficile d'accès jeudi en raison des inondations causées par les intempéries. Les usages doivent emprunter une déviation pour l'atteindre.De Roosenberg se trouve à proximité des étangs de Zoet Water. Les fortes précipitations qui se sont abattues sur le pays ont fait déborder ceux-ci, rendant impossible l'accès au centre par la Maurits Noëstraat. Pour s'y rendre, les usagers sont invités à passer par l'arrière du parc Zoet Water et à marcher jusqu'au bâtiment. Une fuite d'eau s'est déclarée au niveau du toit durant l'après-midi, mais les dommages étaient limités et ont été résolus depuis, a précisé le bourgmestre Bart Clerckx. Aucune annulation de rendez-vous n'a été enregistrée dans le centre. La Meerdaalboslaan qui mène au centre de vaccination de Louvain a également été inondée au cours de l'après-midi, mais sans affecter l'accès au lieu, a indiqué la ville. Aucune annulation n'a été enregistrée ici non plus. (Belga)

