Intempéries: les opérations de recherche de survivants sont terminées dans la vallée de la Vesdre

Cinq jours après les inondations du 14 juillet, les opérations de recherche de survivants sont terminées dans la vallée de la Vesdre, a indiqué lundi à Pepinster, Alain Barbier, le chef de corps de la zone de police Vesdre."Si on espère évidemment toujours retrouver des survivants, il faut être réaliste. Les recherches, avec des moyens techniques, pour retrouver des personnes vivantes se sont arrêtées et aujourd'hui, d'autres recherche pour retrouver des corps ont débuté", a indiqué le chef de zone qui précise que parmi les 31 victimes, 19 ont été identifiées. Parmi celles-ci, il y aurait cinq Verviétois et trois Pepins. Alors que plusieurs dizaines de maisons doivent encore être inspectées par des experts en stabilité, la zone de police Vesdre soutenues par des collègues de tout le pays, veille 24 heures sur 24 à la sécurisation des biens des sinistrés. "Cela nous permet de garantir la présence de 70 policiers, jour et nuit pour tenter de dissuader les pilleurs sans scrupule. Nous demandons aux citoyens de ne pas intervenir mais d'être attentifs et d'observer la situation en n'hésitant pas à poser questions aux inconnus qui se promènent dans le quartier et appeler la police en cas de doute", conseille le chef de corps qui est lui-même originaire de Pepinster. (Belga)

