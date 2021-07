Intempéries - Les pompiers au secours d'une vache coincée au bord de l'Ourthe à Esneux

Le sauvetage d'une vache provenant d'Aywaille a été réalisé mercredi après-midi du côté de Hony, sur la commune d'Esneux, ont indiqué les pompiers de Liège.L'animal se trouvait à proximité d'un chemin de fer, au bord escarpé de l'Ourthe, et des moyens conséquents ont été engagés pour lui venir en aide : "nous l'avons trouvée mardi alors qu'elle était coincée dans un arbre. Nous l'avons fait redescendre sur la terre ferme mais comme le terrain était pentu, la capture était délicate. Elle est tombée dans l'Ourthe mais a pu regagner la berge quelques instants plus tard. Nous sommes retournés sur place aujourd'hui la sortir de là", développe Philippe Schutters, vétérinaire. Ce dernier accompagnait les pompiers de Liège et l'équipe A.R.T. (Animal Rescue Team). Comme l'indique RTC Télé-Liège, les secours ont vérifié l'état de santé de la vache, examinée par un vétérinaire. Les secours sont ainsi redescendus sur le relief escarpé pour y amener un ballotin de foin en bord de rivière avant de tenter un nouveau sauvetage. Finalement, la bête a remonté le terrain par ses propres moyens pour se retrouver sur les voies du chemin de fer. Les secouristes ont alors pu la tranquilliser pour l'examiner. Philippe Schutters confirme que la vache se porte bien. (Belga)

