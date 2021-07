Intempéries - Opération nettoyage des berges de la Meuse dans Le Limbourg après les inondations

Quelque 230 volontaires nettoient les berges de la Meuse dans le Limbourg samedi et dimanche dans le cadre d'une vaste action organisée deux semaines après les inondations qui ont fortement touché l'est et le sud du pays. "C'est en quelque sorte la souffrance de la Belgique francophone qui émerge soixante kilomètres plus loin le long des berges de la Meuse", commente le bourgmestre de Lanaken, Marino Keulen qui a lui-même pris part à cette opération. Une dizaine de camions du service technique de sa commune sont repartis remplis de déchets.Outre Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem et Maaseik ont participé à ce grand nettoyage. Les volontaires étaient munis de sacs-poubelle, d'outils de ramassage et de gants. "Sur le territoire de Lanaken, sept kilomètres de berges ont été parcourus. Des poubelles de la commune de Trooz (province de Liège) ont été retrouvées dans les vergers d'Herbricht. Nous sommes tombés sur des caisses remplies d'effets personnels, des chaussures et des vêtements en provenance de la Wallonie, à une soixantaine de kilomètres d'ici", a ajouté le bourgmestre de Lanaken. (Belga)

