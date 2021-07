Intempéries - Pays-Bas: Maastricht appelle 10.000 personnes à quitter leurs foyers

La ville de Maastricht a appelé quelque 10.000 de ses habitants à quitter leurs foyers et de se mettre à l'abri en prévision de la montée des eaux.Plusieurs quartiers vont en effet être évacués, ont indiqué jeudi soir les autorités de cette ville du Limbourg néerlandais en prévision de la crue de la Meuse. Le fleuve devrait en effet sortir de son lit dans le courant de la nuit et inonder plusieurs zones résidentielles. La ville de Roermond a également entrepris d'évacuer plusieurs quartiers, entraînant l'exode de plusieurs centaines d'habitants. Les niveaux des rivières néerlandaises ont rapidement augmenté en raison des importantes quantités d'eau en provenance d'Allemagne et de Belgique. L'armée néerlandaise a mobilisé plusieurs centaines d'hommes afin de venir en aide à la population. Le couple royal, enfin, s'est rendu jeudi soir dans les régions sinistrées. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.