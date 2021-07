Intempéries - Philippines: trois morts et 25.000 déplacés à cause des pluies de mousson

Les intenses pluies de mousson qui s'abattent sur les Philippines depuis la semaine dernière ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, causant la mort de trois personnes, faisant cinq blessés et près de 25.000 déplacés, ont indiqué dimanche les autorités.Une femme de 39 ans est décédée à Bagiuo, sur l'île de Luçon (nord), après qu'un arbre est tombé sur le taxi qui la transportait. Deux autres personnes ont été blessées dans cet accident. Dans la province d'Ilocos Norte, dans le nord-ouest de l'île de Luçon, un agriculteur de 35 ans et un adolescent de 15 ans sont morts foudroyés, selon la police. Trois autres personnes ont également été blessées par la foudre. D'après le centre national des catastrophes, près de 87.500 personnes ont été affectées par la mousson et le typhon In-Fa, qui a balayé le nord de l'archipel. In-Fa se dirige à présent vers la Chine et devrait toucher terre dimanche en fin d'après-midi dans les environs de Ningbo et Shanghai, deux des plus grands ports au monde. Si le typhon n'a pas touché directement les terres aux Philippines, il a accentué le phénomène de mousson, arrosant les provinces nordiques et le Grand Manille, région entourant la capitale du pays sur l'île de Luçon. Le temps devrait s'améliorer la semaine prochaine mais la période de mousson ne sera pas pour autant terminée, a rappelé le centre national des catastrophes. Le bureau météorologique a mis en garde contre les glissements de terrain et les inondations provoqués par ce phénomène saisonnier et qui pourront encore se produire. In-Fa a quitté l'archipel des Philippines samedi, sous des vents de 140 km/h et des rafales atteignant jusqu'à 170 km/h. (Belga)

