Intempéries - Plus de 300 interventions pour des inondations dans l'est du Brabant wallon

Plus de 300 interventions ont été enregistrées mardi soir pour des inondations dans l'est du Brabant wallon, a-t-on appris auprès de la zone de secours brabançonne wallonne.Les importantes précipitations qui se sont abattues dans la province du Brabant wallon ont fortement mobilisé les pompiers, essentiellement ceux des postes de Jodoigne et de Wavre. Les entités de Court-Saint-Étienne, Jodoigne, Orp-Jauche et Wavre ont été particulièrement touchées. Des habitations, caves et voiries y ont été inondées en grand nombre. Située le long de la chaussée de Charleroi, la maison de repos jodoignoise "Le Cèdre bleu" a été partiellement inondée. Les 59 résidents n'ont finalement pas dû être évacués, ont précisé dans la soirée le bourgmestre Jean-Luc Meurice et le commandant des pompiers de Jodoigne. Les sapeurs brabançons wallons s'activaient toujours sur le terrain vers 23h00. (Belga)

