Intempéries: prêts à taux zéro pour les indépendants, PME, entreprises et institutions sociales

Les différents bras financiers de la Wallonie, à savoir la Sowalfin, la SRIW, la Sogepa et Wallonie Santé, ont décidé d'unir leurs forces pour soutenir les indépendants, les PME, les grandes entreprises ainsi que les institutions de santé et d'action sociale affectés par les inondations historiques de la semaine dernière.Ceux-ci ont en effet décidé de leur accorder des prêts à taux zéro afin de préfinancer l'indemnisation par la compagnie d'assurance et/ou par le Fonds des Calamités des entités impactées. L'intervention couvrira maximum 75% du montant réclamé par l'institution. Selon les structures établies, la Sowalfin interviendra pour les demandes allant jusque 50.000 euros tandis que la SRIW et la Sogepa pourront intervenir pour des requêtes supérieures à cette somme, selon un communiqué commun diffusé lundi. Ces prêts seront à durée indéterminée, jusqu'à indemnisation de la compagnie d'assurance ou du Fonds des calamités. Plus d'infos soit en composant le numéro de téléphone 1890, soit en surfant sur www.1890.be. (Belga)

