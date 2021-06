Intempéries - Une centaine d'interventions pour les pompiers de la zone NAGE

Les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) ont été appelés pour une centaine d'interventions mercredi en raison des fortes précipitations, ont-ils indiqué en fin de soirée à Belga.De fortes pluies accompagnées parfois de grêle sont tombées entre 18h30 et 22h00. Les appels à la zone de secours concernaient principalement des coulées de boue, des routes inondées ou encore des caves sous eau. La foudre s'est également abattue sur l'enseigne lumineuse d'un restaurant à Leuze, dans la commune d'Eghezée. Il n'y a pas eu de blessé mais les techniciens d'Ores ont dû intervenir pour rétablir le courant. La chaussée de Namur a également dû être fermée et une déviation mise en place. Seul le territoire d'Andenne semble avoir été épargné, au contraire de Namur, Gembloux et Eghezée, ont encore précisé les pompiers. (Belga)

