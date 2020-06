Intempéries - Une cinquantaine d'interventions en province de Luxembourg à la suite des intempéries

La zone de secours Luxembourg a enregistré une cinquantaine d'interventions entre vendredi fin d'après-midi et début de soirée à la suite des intempéries, a-t-on appris auprès du dispatching central de la zone. Les pompiers sont intervenus pour des vidanges de cave, des dégagements de voiries et des coulées de boue.Les secteurs principalement touchés sont Bastogne, Nassogne, Houffalize et La Roche. Des arbres ont aussi dû être tronçonnés à Virton. Aucun gros dégât n'est cependant à déplorer. La situation s'était déjà calmée en début de soirée. (Belga)

