Intempéries - Une vingtaine d'interventions suite aux intempéries à Flobecq et Ellezelles

Les pompiers sont intervenus à une vingtaine de reprises suite aux pluies torrentielles tombées la nuit de vendredi à samedi dans l'entité de Flobecq et d'Ellezelles, entre Lessines et Renaix. On ne déplore aucun blessé.Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi soir, vers 20h30, que l'entité de Flobecq et la proche commune de Wodecq (Ellezelles) avaient été victimes d'inondations suite à la tombée de pluies diluviennes. Ces deux entités se situent à proximité de la frontière linguistique. Venant de plusieurs casernes, les pompiers sont intervenus à une vingtaine de reprises pour des caves sous eau, des avaloirs bouchés, des routes inondées et des coulées de boue entravant la circulation des usagers. Fort heureusement, on ne déplore aucun accident, ni blessé. Les autres zones de la Wallonie picarde n'ont pas été touchées avec la même intensité par ces intempéries. Avec le lever du jour et le réveil des riverains dans les régions de Flobecq et de Ellezelles, les pompiers s'attendaient vers 08h00 à de nouvelles interventions. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.