International Belgian Track Meeting - Lotte Kopecky sur le podium avec son maillot arc-en-ciel

Au lendemain de sa 2e place dans Paris-Roubaix, Lotte Kopecky est montée sur le podium de la réunion sur piste organisée à Gand : l'International Belgian Track Meeting. Elle y a pris la 2e place de la course aux points derrière la Japonaise Yumi Kajihara. Championne du monde de la spécialité, l'Anversoise a pu arborer son maillot-arc-en-ciel pour l'occasion.D'autres Belges sont montés sur le podium durant les trois jours de compétition. Robbe Ghys et Lindsay De Vylder ont fini 3e de l'Américaine et l'ancienne championne du monde Nicky Degrendele a aussi pris la 3e place du keirin. (Belga)